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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد الحرارة .. تعرف على طقس الكويت اليوم

13 مدينة عربية من
13 مدينة عربية من بين الأعلى عالمياً بدرجات الحرارة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

وقالت الأرصاد الكويتية إن  درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 51 درجة للعظمى 35 درجة للصغرى.

شديد الحرارة وغائم.. طقس اليوم في الكويت

الكويت .. طقس شديد الحرارة والعظمى 49

وصلت درجات الحرارة في 13 مدينة عربية إلى قرابة الـ50 مئوية، ضمن الموجة الحارة التي تضرب المنطقة ومناطق أوروبية، وسجلت درجات حرارة قياسية، مقارنة مع الطقس السائد في تلك البلاد.

وحلت الكويت بـ8 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم، فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل، كل منها بمدينة واحدة.
 

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شديد الحرارة وغائم.. طقس اليوم في الكويت

الكويت .. طقس شديد الحرارة والعظمى 49

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