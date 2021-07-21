شديد الحرارة وغائم.. طقس اليوم في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، متوقعة أن يكون شديد الحرارة وغائم جزئياً، ورطب خاصة على المناطق الساحلية.

وفيما يخص الرياح، توقعت أن تكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.



وقالت الأرصاد الكويتية إن الطقس سيكون حارا إلى مائل للحرارة، وغائما جزئيا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية ليلا.

كما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت الأرصاد الكويتية أن تصل درجات الحرارة العظمى 47 درجة، وتنخفض إلى 34 درجة في الصغرى.