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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار ورطوبة.. تفاصيل طقس و درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

طقس ثاني أيام عيد
طقس ثاني أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، مائل للحرارة و رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يظل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقعة، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27

نسب الرطوبة 

أما عن نسب الرطوبة خلال طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

طقس ثاني أيام عيد الأضحى الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة درجات الحرارة اليوم

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