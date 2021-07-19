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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس العيد.. وقصات شعر بديعة لـ "الجمال" في باكستان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والملفات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

"مزينو" الجِمال في باكستان يتفننون بقصات بديعة على ظهورها استعدادا للعيد | فيديو
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا بعنوان "مزينو الجمال في باكستان يتفننون بقصات بديعة على ظهورها استعدادا لعيد الأضحى".

 

الأوقاف: المساجد ستفتح قبل الصلاة بـ10 دقائق ومصليات السيدات بشروط
قال الدكتور عبدالله حسان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن اللجنة العليا التي شكلها وزير الأوقاف للإشراف على صلاة عيد الأضحى دورها متابعة الإعداد الجيد والمتقن للصلاة من حيث التجهيز لنظافة المساجد والتعقيم المستمر عقب كل صلاة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية.

 

بيطري يحذر من الأفراض في تناول اللحوم: معندناش حاجة في العجل مبتتاكلش
حذر الدكتور أحمد رمضان ، طبيب وجراح بيطري ، من الإفراط في تناول لحوم الأضاحي ، خاصة أصاحب الأمراض المزمنة ، مثل القلب والكبد .

 

وزير التموين: تعديل نظام صرف الخبز على البطاقات قيد الدراسة
نفى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، وجود تغيير في نظام الدعم، مؤكدا على إمكانية تعديل نظام صرف الخبز وتحويله لنفس نظام التموين الحالي وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع وحق المواطن لن يتغير حال إقرار النظام.

 

بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف عن طقس أيام العيد
كشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى، قائلة: "بداية من اليوم سيكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. ونسب الرطوبة ستكون كما هي ومش هتخلينا نشعر بهذا الانخفاض".

 

كورنيش النيل يستعيد سحره بممشى أهل مصر ..فيديو
عرض برنامج صباح الخير يامصر من تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني و محمد الشاذلي تقريراً تلفزيونياً بعنوان “ كورنيش النيل يستعيد سحره بممشي أهل مصر”.

مزينو الج مال الأوقاف تناول اللحوم وزير التموين الأرصاد اخبار التوك شو

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