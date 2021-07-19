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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة

بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف عن طقس أيام العيد

الارصاد
الارصاد

كشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى، قائلة: "بداية من اليوم سيكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. ونسب الرطوبة ستكون كما هي ومش هتخلينا نشعر بهذا الانخفاض".

 

وأضافت "منار"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل الإنخافض يكون من درجتين إلى ثلاث درجات على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية للبلاد، موضحة أن اليوم درجات الحرارة ستكون بين الـ36 والـ37 درجة مئوية.

 

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة الظهر، لافتة إلى أنه في فترات الليل يتم استشعار نشاط رياح خفيف جدا، مما يلطف من الأجواء.

 

وأشارت إلى ان نسب الرطوبة عالية بالمناطق المطلة على البحر الأحمر، حيث أنها تقدر بنسبة من 30 إلى 35%، معقبة: "على يوم الأربعاء أو الخميس القادم سيكون هناك انخفاض طفيف آخر  فى درجات الحرارة، ما بين الـ 36 و35 درجة وهيكون هناك نشاط بالرياح".

عيد الأضحى هيئة الأرصاد الجوية المواطنين انخفاض طفيف درجات الحرارة نسب الرطوبة

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