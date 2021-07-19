كورنيش النيل يستعيد سحره بممشى أهل مصر ..فيديو

عرض برنامج صباح الخير يامصر من تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني و محمد الشاذلي تقريراً تلفزيونياً بعنوان “ كورنيش النيل يستعيد سحره بممشي أهل مصر”.

ظهر كورنيش النيل بالقاهرة بشكل أبهر الجميع وذلك بعد تنفيذ ممشى أهل مصر الممتد من كوبري إمبابة حتى 15 يوليو،حيث ظهر بشكلٍ جذاب ورائع ليجذب أنظار المارة.



يأتي المشروع ضمن خطة حماية نهر النيل والسيطرة على التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى على امتداد نهر النيل من أسوان إلى القاهرة وفرعي دمياط ورشيد.



وبالتوازي مع المرحلة الأولى هناك مرحلة ثانية جاري تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل.ومن كوبري إمبابة حتى كوبري روض الفرج وبلغت نسبة تنفيذها 52٪؜.

وهناك مرحلة ثالثة أيضًا تبدأ من كوبري قصر النيل المريديان ومن كوبري روض الفرج حتى كوبرى تحيا مصر ويجرى الآن عمل التصميمات الخاصة بها.



والمرحلة الرابعة خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة،ويجري حاليا تنفيذ نفس التصور بكافة محافظات مصر المطلة على نهر النيل حتى يحقق المشروع بأكمله مفهوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "ممشى أهل مصر"، بناءً على الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030.

ووفقًا لرؤية التنمية المستدامة فى مصر 2030،يستهدف مشروع ممشى أهل مصر تعزيز الاندماج الاجتماعي وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة فى المدن للارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية إضافة إلى توفير مناطق جذب سياحي فى كل المدن المصرية.

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الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر

أكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزيرالإسكان لشئون المرافق، والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتطوير وإعادة واجهة نهر النيل لسابقها ورونقها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ عملية التطوير والتي بدأت بإزالة أي إشغالات على الكورنيش تعوق عملية التطوير، من خلال تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية، لتســهيل حركة المرور وإخلاء الإشـــغالات الغير قانونية على ضـــفاف كورنيش القاهرة وتأمين المشـــروع تمهيدا لاجراء عملية التخطيط وبدء التنفيذ، منوهاً بأن كافة شـــركات المرافق (كهرباء – مياه الشـ ـرب والصرف الصحي – الغاز) قامت بتذليل المصـــاعب أثناء تنفيذ المشـــروع وحل التعارضات معه.



وأضاف معاون وزير الإسكان، خلال حواره مع «صدى البلد»، أنه تم البدء في المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول ما يقرب من 2 كيلو، وتم تنفيذ عدد 19 مبنى تتضمن 62 محلا، و5 كافتيريات و5 مطاعم، وتم عمل 5 جراجات بسعة 180 سيارة، موضحاً أنه تم العمل في هذه المبادرة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه تم استغلال فرق المنسوب بين نهر النيل وبين الرصيف، وتم عمل الممشي على مستويين، مستوى علوي موازي للرصيف ومستوى سفلي موازي لنهر النيل.



ولفت إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى منه، والتي تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 585 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%، ويتبقى تجارب التشغيل ومن ثم الافتتاح بعد التعاقد مع شركة متخصصة لتشغيله وتسكينه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بخلاف 3 جراجات سعة 180 سيارة منها 6 أماكن لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وستكون الشركة مسؤولة عن تسكين هذه المباني وإدارتها وفور إنهاء التعاقد معها ستجري عملية التشغيل.

وأكد معاون وزير الإسكان، انه بالتوازي مع المرحلة الأولى، تم العمل فى المرحلة الثانية ويجرى تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري روض الفرج، وبلغت نسبة تنفيذها 52%، كما أن هناك مرحلة ثالثة أيضا تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان، ومن كوبري روض الفرج حتى كوبري تحيا مصر، ويجري حاليا عمل التصميمات الخاصة بها، والمرحلة الرابعة وهي خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة وتم تنفيذ أول 100 متر لممشى أهل مصر.

وأوضح أن تصميم عمليات تطوير كورنيش النيل بكامل طوله في مصر، تقوم على تنمية السـياحة والاسـتثمار مثل إقامة (مراسـي - مراكب سـياحية - مسـارح عائمة - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع) عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل (اقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشـي تنزه - احتفاليات قومية) عن طريق إنشـاء المدرجات والمسارح.