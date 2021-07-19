عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورنيش النيل يستعيد سحره بممشى أهل مصر ..فيديو

كورنيش النيل يستعيد
كورنيش النيل يستعيد سحره بممشي أهل مصر”.

عرض برنامج صباح الخير يامصر من تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني و محمد الشاذلي تقريراً تلفزيونياً بعنوان “ كورنيش النيل يستعيد سحره بممشي أهل مصر”.

 

ظهر كورنيش النيل بالقاهرة بشكل أبهر الجميع وذلك بعد تنفيذ ممشى أهل مصر الممتد من  كوبري إمبابة حتى 15 يوليو،حيث ظهر بشكلٍ جذاب ورائع ليجذب أنظار المارة.


يأتي المشروع ضمن خطة حماية نهر النيل والسيطرة على التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى  على امتداد نهر النيل من أسوان إلى القاهرة وفرعي دمياط ورشيد.


وبالتوازي مع المرحلة الأولى هناك مرحلة ثانية جاري تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل.ومن كوبري إمبابة حتى كوبري روض الفرج وبلغت نسبة تنفيذها 52٪؜.

 

وهناك مرحلة ثالثة أيضًا تبدأ من كوبري قصر النيل المريديان ومن كوبري روض الفرج حتى كوبرى تحيا مصر ويجرى الآن عمل التصميمات الخاصة بها.


والمرحلة الرابعة خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة،ويجري حاليا تنفيذ نفس التصور بكافة محافظات مصر المطلة على نهر النيل حتى يحقق المشروع بأكمله مفهوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "ممشى أهل مصر"، بناءً على الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030.

 

ووفقًا لرؤية التنمية المستدامة فى مصر 2030،يستهدف مشروع ممشى أهل مصر تعزيز الاندماج الاجتماعي وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة فى المدن للارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية إضافة إلى  توفير مناطق جذب سياحي فى كل المدن المصرية.

اقرأ ايضاً

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر

أكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزيرالإسكان لشئون المرافق، والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتطوير وإعادة واجهة نهر النيل لسابقها ورونقها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ عملية التطوير والتي بدأت بإزالة أي إشغالات على الكورنيش تعوق عملية التطوير، من خلال تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية، لتســهيل حركة المرور وإخلاء الإشـــغالات الغير قانونية على ضـــفاف كورنيش القاهرة وتأمين المشـــروع تمهيدا لاجراء عملية التخطيط وبدء التنفيذ، منوهاً بأن كافة شـــركات المرافق (كهرباء – مياه الشـ ـرب والصرف الصحي – الغاز) قامت بتذليل المصـــاعب أثناء تنفيذ المشـــروع وحل التعارضات معه. 


وأضاف معاون وزير الإسكان، خلال حواره مع «صدى البلد»،  أنه تم البدء في المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية  من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول ما يقرب من 2 كيلو، وتم تنفيذ عدد 19 مبنى تتضمن 62 محلا، و5 كافتيريات و5 مطاعم، وتم عمل 5 جراجات بسعة 180 سيارة، موضحاً أنه تم العمل في هذه المبادرة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه تم استغلال فرق المنسوب بين نهر النيل وبين الرصيف، وتم عمل الممشي على مستويين، مستوى علوي موازي للرصيف ومستوى سفلي موازي لنهر النيل.


ولفت إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى منه، والتي تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 585 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%، ويتبقى تجارب التشغيل ومن ثم الافتتاح بعد التعاقد مع شركة متخصصة لتشغيله وتسكينه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم  62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بخلاف 3 جراجات سعة 180 سيارة منها 6 أماكن لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وستكون الشركة مسؤولة عن تسكين هذه المباني وإدارتها وفور إنهاء التعاقد معها ستجري عملية التشغيل.

وأكد  معاون وزير الإسكان، انه بالتوازي مع المرحلة الأولى، تم العمل فى المرحلة الثانية ويجرى تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري روض الفرج، وبلغت نسبة تنفيذها 52%، كما أن هناك مرحلة ثالثة أيضا تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان، ومن كوبري روض الفرج حتى كوبري تحيا مصر، ويجري حاليا عمل التصميمات الخاصة بها، والمرحلة الرابعة وهي خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة وتم تنفيذ أول 100 متر لممشى أهل مصر.  

 

وأوضح أن تصميم عمليات تطوير كورنيش النيل بكامل طوله في مصر، تقوم على تنمية السـياحة والاسـتثمار مثل إقامة (مراسـي - مراكب سـياحية - مسـارح عائمة - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع) عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل (اقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشـي تنزه - احتفاليات قومية) عن طريق إنشـاء المدرجات والمسارح.

كورنيش النيل اهل مصر النيل ممشى أهل مصر معاون وزير الاسكان

ترشيحاتنا

بعد تحذير الصحة العالمية| 7 متحورات لفيروس كورونا تهدد العالم وتفرض قيودًا

سحب 3850 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصر للطيران تسير اليوم 73 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تكبيرات العيد .. هل وردت صيغة معينة عن رسول الله فيها؟

صلاة عيد الأضحى 2021 .. المواعيد والأماكن والممنوعات

ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للنقل بالمدارس الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

حالتها خطرة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خروجها من العناية المركزة

محافظ القاهرة : إلغاء إجازات الأطباء وطوارئ بالمستشفيات خلال العيد

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ