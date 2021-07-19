وزير التموين: تعديل نظام صرف الخبز على البطاقات قيد الدراسة

نفى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، وجود تغيير في نظام الدعم، مؤكدا على إمكانية تعديل نظام صرف الخبز وتحويله لنفس نظام التموين الحالي وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع وحق المواطن لن يتغير حال إقرار النظام.

وأضاف "على المصيلحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن مشروع حياة كريمة أكثر مشروع سيؤثر على تغيير وجه الحياة في مصر أن الرئيس السيسي راجع كافة الخطط في المشروع، مشيرا إلى أن العيد عيدين الأول عيد الأضحى المبارك والثاني تدشين مشروع حياة كريمة الذي يعد نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة فيستفيد من المشروع 58 مليون مصري بالقرى وسيتم ضخ 700 مليار جنيه من أجل المشروع.

وتابع وزير التموين ، أن خدمات وزارة التموين متوفرة على منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى صرف 80% من مقررات التموين لشهر يوليو الجاري وأن المجمعات الاستهلاكية مفتوحة حتى ثالث يوم العيد حتى يتم تلبية كافة طلبات المواطنين كما سيتم فتح المخابز بكامل طاقتها طوال أيام العيد.

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة أتاحت بيع خراف الأضاحي بالتقسيط حتى 6 أشهر بالاتفاق مع المؤسسات والشركات وتم طرح 10 آلاف خروف مبردة متاحين للبيع وهناك 8 آلاف رأس أضحية لذبحها خلال فترة العيد ويوجد 39 شادر لبيع الخراف الحية وتم الحفاظ على سعر اللحمة الطازجة ب85 جنيه والمجمد 65 جنيه والضاني 95 جنيه .

ونفى وزير التموين وجود تغيير في نظام الدعم مؤكدا إمكانية تحويل نظام الخبز لنفس نظام التموين الحالي وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع وحق المواطن لن يتغير .

كما وهنأ وزير التموين الدكتور على المصيلحي الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال إن مشروع حياة كريمة وتنمية الريف المصرى الذى ترك لعدة سنوات يعتبر أكثر مشروع يؤثر على تغيير وجه الحياة في مصر ليس فقط من ناحية البنية الأساسية ولكن من خلال أيضا التعليم والصحة وإيجاد فرص عمل .



وأردف أننا سنشهد نقلة نوعية فى جميع مناحي الحياة،موضحًا انه تم مراجعة كافة الخطط بحسب ما قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي فى المشروعات المتكاملة المرتبطة مع بعضها البعض حتى يمكن تقديم وجه حياة على أرضنا".



وأكمل على مصيلحي "٥٨ مليونا سوف يتم استهدافهم من خلال هذه المبادرة بالإضافة إلى التأثير غير المباشر التى ستعمل من خلاله كثير من المصانع .



وواصل أن هناك 700 مليار جنيه تم ضخهم فى الـ 3 سنوات الماضية فى الاقتصاد المصري".



وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين أنه سيكون هناك مركز خدمات متكامل لكل وحدة محلية وسيحدث نقلة نوعية فى آلية تقديم الخدمات حيث سيكون جميعها مميكنة وسيتم تدريب كافة الموظفين على كافة الخدمات،مضيفًا إنه سيكون هناك إعادة صياغة مركز الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح ان المجهود الذى قامت به وزارة الاتصالات فى البنية الأساسية للاتصالات، من خلال ربط جميع الوزرات والمدريات ببعضها البعض على شبكة واحدة آمنة مكنت الوزارات من تقديم الخدمات فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه حتى تلك اللحظة تم التعاقد مع وزارة الأوقاف على ألف طن أى مليون كيلو من صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أنه يتم الذبح شرعيا فى المجازر سواء فى أبو سمبل أو فى جنوب الوادى أو البساتين تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث يتم توزيعها بالتنسيق مع المحافظين أثناء فترة العيد.

وتابع أنه لا يوجد تغيير فى منظومة الدعم المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن حق المواطن لن يتغير فى منظومة الخبز.

ونوه أن الوزارة تتميز بإتاحة كافة خدماتها ، من خلال بوابة مصر الرقمية ، أو من خلال مكاتب وزارة التموين ، متابعا أن جميع الخدمات تمت ميكنتها ، وهو ما سمح للوزارة الوصول لأصغر مكتب تابع لها بجميع المحافظات .