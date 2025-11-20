قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15 توصية في ختام أعمال مؤتمر "عمان مصر.. أرض الفرص"

السفير العماني
السفير العماني
ولاء عبد الكريم

اختتمت أعمال مؤتمر "عمان مصر.. أرض الفرص" بالعديد من التوصيات ًالمهمة التي ترمي في سبيل تعزيز العلاقات المصرية العمانية.
جاءت توصيات المؤتمر، التي ألقاها السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بمصر كالتالي: 


•    عقد مؤتمر (عمان – مصر أرض الفرص) بشكل سنوي ومنتظم وتشكيل أمانة عامة لمتابعة التوصيات، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
•    وضع خارطة كاملة بالفرص الاستثمارية لسلطنة عمان ومصر وإنشاء منصة يتبنّاها اتحادات الغرف التجارية والصناعية بالبلدين لعرض الفرص الاستثمارية.
•    إقامة مشروعات زراعية مشتركة في الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي لتعزيز خطط الاكتفاء الذاتي بالبلدين.
•    تعزيز الخبرات بمجالات إدارة المياه وتقنيات الزراعة وممارسات ما بعد الحصاد لتقليل الهدر.
•    تسهيل نفاذية الصادرات الصناعية لعمان ومصر عبر الاستفادة من موقعهما الجغرافي المتميز كبوابة لقارتي آسيا وأفريقيا.
•    تسيير رحلات سياحية مشتركة بين البلدين وربط الملاحة المصرية والعمانية بمسارات سفن الكروز.
•    تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لا سيما القطاع العقاري، لتعزيز فرص التعاون المشترك.
•    تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بعمان وكذلك الشركات العمانية الراغبة للاستثمار بمصر.
•    الاستفادة من الإمكانات الوطنية بعمان ومصر والتعاون بينهما في إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهما، لتحقيق التصنيع المشترك.
•    تعزيز دور المناطق الحرة في البلدين والترويج للفرص والحوافز والتيسيرات التي تقدمها أمام المستثمرين بما يخدم الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.
•    الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال "المصري ـ العماني" 
•    إنشاء صندوق استثماري عقاري سياحي مصري عماني 
•    إقامة ملتقى عقاري مصري عماني في مسقط والقاهرة
•    الاستثمار في إنشاء مؤسسات تعليمية (مدارس وجامعات) تتضمن التخصصات التي تخدم التوسع في قطاع التطوير العمراني
•    تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن جذب الاستثمارات على نطاق واسع.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، ، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

مؤتمر عمان مصر أرض الفرص مصر وسلطنة عمان اخبار مصر تقنيات المياه و الزراعة مال واعمال الانتاج الحيواني والزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد