15 توصية في ختام أعمال مؤتمر "عمان مصر.. أرض الفرص"

اختتمت أعمال مؤتمر "عمان مصر.. أرض الفرص" بالعديد من التوصيات ًالمهمة التي ترمي في سبيل تعزيز العلاقات المصرية العمانية.

جاءت توصيات المؤتمر، التي ألقاها السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بمصر كالتالي:



• عقد مؤتمر (عمان – مصر أرض الفرص) بشكل سنوي ومنتظم وتشكيل أمانة عامة لمتابعة التوصيات، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المشتركة.

• وضع خارطة كاملة بالفرص الاستثمارية لسلطنة عمان ومصر وإنشاء منصة يتبنّاها اتحادات الغرف التجارية والصناعية بالبلدين لعرض الفرص الاستثمارية.

• إقامة مشروعات زراعية مشتركة في الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي لتعزيز خطط الاكتفاء الذاتي بالبلدين.

• تعزيز الخبرات بمجالات إدارة المياه وتقنيات الزراعة وممارسات ما بعد الحصاد لتقليل الهدر.

• تسهيل نفاذية الصادرات الصناعية لعمان ومصر عبر الاستفادة من موقعهما الجغرافي المتميز كبوابة لقارتي آسيا وأفريقيا.

• تسيير رحلات سياحية مشتركة بين البلدين وربط الملاحة المصرية والعمانية بمسارات سفن الكروز.

• تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لا سيما القطاع العقاري، لتعزيز فرص التعاون المشترك.

• تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بعمان وكذلك الشركات العمانية الراغبة للاستثمار بمصر.

• الاستفادة من الإمكانات الوطنية بعمان ومصر والتعاون بينهما في إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهما، لتحقيق التصنيع المشترك.

• تعزيز دور المناطق الحرة في البلدين والترويج للفرص والحوافز والتيسيرات التي تقدمها أمام المستثمرين بما يخدم الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.

• الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال "المصري ـ العماني"

• إنشاء صندوق استثماري عقاري سياحي مصري عماني

• إقامة ملتقى عقاري مصري عماني في مسقط والقاهرة

• الاستثمار في إنشاء مؤسسات تعليمية (مدارس وجامعات) تتضمن التخصصات التي تخدم التوسع في قطاع التطوير العمراني

• تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن جذب الاستثمارات على نطاق واسع.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، ، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.