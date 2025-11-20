مها أحمد توجه رسالة مؤثرة لتامر حسني وتطالب جمهوره بالدعاء له: سلامتك يا طيب

نشرت الفنانة مها أحمد رسالة مؤثرة دعت فيها لجمهورها ومحبيها بالدعاء للفنان تامر حسني، مؤكدة حب الجميع له وتقديرهم لشخصه.

وكتبت مها أحمد على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "بحق جدعنتك وطيبتك واحترامك للصغير قبل الكبير، بحق تقديرك وكرمك مع كل الناس، بحق أخلاقك وحنيتك وطبطبتك ووقوفك جنب أي حد بيحتاجلك، وبحق كل حبايبك وجماهيرك وزمايلك وعيلتك الجميلة اللي بيحبوك… إن شاء الله ربنا هيشفيك ويكرمنا فيك وترجع لينا بألف سلامة. سلامتك يا طيب… دعواتكم للغالي تامر حسني".

مرض تامر حسني



كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.