ريا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة

قالت ريّا بنت سالم المسكري، المدير المساعد لدائرة التسويق السياحي بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، إن تعزيز التعاون السياحي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية يتطلب خططًا قصيرة وطويلة المدى، تمكن من تطوير المنتجات السياحية المشتركة.

وأوضحت المسكري، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن اللقاءات التي جرت مع القطاع السياحي المصري أسهمت في تبادل الخبرات ووضع أسس لتسويق الوجهتين بشكل متكامل، مع التركيز على تطوير المنتج السياحي في عمان، بما في ذلك سياحة المغامرات، والسياحة التاريخية، والترفيهية، والسياحة العطرية

وأكدت، أن هذه المقومات والمرتكزات تعزز من تجربة السياحة وتجذب المزيد من الزوار.

وأشارت المسكري، إلى إن وجود استراتيجية تسويقية واضحة ومتكاملة يُعد أساسًا لتعظيم الفرص السياحية في عمان، ولتمكين المستثمرين من تحقيق عوائد مستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر يسهم في تعزيز نمو القطاع السياحي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشروعات سياحية متكاملة.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.