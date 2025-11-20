أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة

قال أحمد منصور المطور العقارى إن التجربة المصرية في سلطنة عُمان أظهرت تراكم خبرات كبيرة في إدارة وتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن أي مشروع يتم تنفيذه هناك يتضمن دراسة دقيقة على المستويين العملي والنفسي لضمان نجاحه.

وأضاف منصور خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن الشعب العماني مرحب بالمستثمرين، ويتمتع بسرعة استجابة عالية وحب للعمل المشترك، وهو ما يشكل عاملًا نفسيًا مهمًا لنجاح المشاريع.

وأوضح منصور أن الجانب المهني في عُمان يوفر فرصًا فريدة للمستثمرين غير موجودة في المنطقة، مع وجود أجانب مقيمين يعززون خبرة السوق والاستقرار.

وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي في السلطنة يخلق استقرارًا في السوق العقارية، والأسعار مناسبة جدًا، ما يشجع المستثمرين على دخول المشاريع المختلفة، حيث تتميز مدينة مسقط بمناطق متعددة مثل الجبل العالي، وكل منطقة تقدم خصائص مختلفة تدعم تنويع الفرص الاستثمارية.

وتابع منصور: "التعاون مع الفرق العمانية سلس جدًا، ولا تشعر أن هناك أي فروقات أو عوائق، وهو ما يجعل نموذج العمل المصري- العماني نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه"، مشيرًا إلى تجارب شركة الأهلي صبور والشركات المصرية الأخرى في السلطنة التي أثبتت جدواها وأكدت حماس المستثمرين المحليين لتطبيق النموذج المصري في المشاريع المشتركة.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تجعل سلطنة عمان بيئة واعدة للاستثمار في العقارات والسياحة والقطاعات المرتبطة بها، مع توفير فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي بين مصر وعمان وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.