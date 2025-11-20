فيصل الريامي: حجم الاستثمارات بمدينة السلطان هيثم يتجاوز 6 مليارات دولار

قال فيصل الريامي، ممثل وزارة الإسكان في سلطنة عُمان، إن حجم الاستثمارات الحالية في مدينة السلطان هيثم تناهز حوالي 6 مليارات دولار، مضيفًا أنها تتضمن فرصًا استثمارية كبيرة للمطورين والمستثمرين.

أشار، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن المدينة تتميز بعدة سمات، أهمها شبكة الطرق المخططة التي تتيح تعدد خيارات الوصول من مكان إلى آخر من خلال توافر خيارات المسارات، سواء للمركبات أو المشاة، فضلاً عن التنوّع في الاستخدامات وفي الكتل العمرانية.

أوضح الريامي، أن مدينة السلطان هيثم الجديدة تتمتع أيضًا بالمرونة وحسن التخطيط، إذ أن الكثير من الفراغات والمباني يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، بحيث تؤمّن لمستخدميها خيارات عدة من الاستخدامات.

ونوه، بأن السلطنة تشهد نمواً سكانياً متضاعفاً كل 20 سنة، مشيراً إلى أن هناك 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ لدعم الطلب المحلي والدولي على السكن.

وأوضح الريامي، أن الشراء عبر المشروعات الجديدة يمنح المستثمرين والمقيمين إقامة في السلطنة، ما يزيد من الطلب على الوحدات السكنية ويحقق عوائد مستدامة، لافتاً إلى أن الطلب يشمل أيضاً المقيمين من أوروبا وبريطانيا ودول أخرى، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة استثمارية جذابة دون منافسة غير صحية.

وأشار الريامي، إلى أن المطورين من الإمارات الذين زاروا عمان أشادوا بفرص السوق، مضيفاً أن النمو المتوقع في القطاع العقاري صعب التحديد بدقة نظراً للتوسع الكبير في مختلف المناطق.

وشدد الريامي على أهمية انسجام القطاع السياحي مع القطاعات الأخرى، ووجود تنوع في البيئات السياحية التي تجذب الزوار، مؤكداً أن هذا التنوع يعزز الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.