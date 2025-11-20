قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أشرف عبدالغني: سلطنة عُمان يمكنها الاستفادة بخبرات مصر بمجال مارينا اليخوت

أشرف انور عبد الغني
أشرف انور عبد الغني
ولاء عبد الكريم

أكد أشرف أنور عبد الغني، مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، أن سلطنة عُمان يمكنها استغلال طول سواحلها في إنشاء مارينا لليخوت، مضيفًا أن مصر يمكنها تقديم خبراتها للسلطنة في هذا السياق.

أضاف، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، أن الربط بين الموانئ المصرية والعمانية لها أكثر من فائدة، فمصر حققت نقلة كبيرة في تطوير الموانئ على مستوى الأطوال والأعماق، وعبر التعاون مع عمان يمكن تعزيز حركة الملاحة في قناة السويس.

أوضح، أن قناة السويس باعتبارها ممراً مائياً استراتيجياً، أثبتت أنها ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية التجارة العربية والأفريقية بالأسواق العالمية، من خلال خفض تكاليف النقل وتوفير استدامة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

