أحمد عضام: الصادرات الزراعية المصرية إلى عُمان سجلت 125 ألف طن 2024

قال أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية لسلطنة عُمان بلغت 125 ألف طن من المنتجات الزراعية والخامات في 2024.

أضاف خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن حجم الصادرات العام الحالي بلغت 94.3 ألف طن ومن المتوقع أن ترتفع مع نهاية العام لتزيد عن العام السابق.

أوضح عضام، أن الصادرات المصرية تضمنت الخضروات والفاكهة الطازجة والمصنعة وهذه الأرقام قابلة للتضاعف في ظل ما يتمتع به السوقان من فرص واعدة، مضيفًا أن الوزارة تتطلع لزيادة مستوى التعاون وإقامة مشروعات الذراعية المشتركة في الانتاج الحيواني والزراعي والسمكي.

لفت، إلى تعزيز الخبرات في محالات إدارات المياه وتقنيات الزراعة وممارسات ما بعد الحصاد، وتسهيل نفاذية السلع الصناعية عبر الاستفادة من الموقع المتميز للسلطنة كبوابة لإعاة تصدير للأسواق الآسيوية، وكذلك مصر كمحطة لنفاذ الصادرات العمانية إلى إفريقيا.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.