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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك.. إجراء مهم لملاك ومستأجري العقارات.. خطوات التقديم بتنسيق الجامعات 2021.. وتفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

خدمات تهمك
خدمات تهمك

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء
وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني ، من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، ، حماية لأرواح شاغلي العقار، لاسيما فى حالات الحرائق والطوارئ المفاجئة، وغيرها من الحقوق الممنوحة للشاغلين.

منخفض الهند.. حرارة عالية وأمواج مرتفعة "تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

خطوات بسيطة للحد من استهلاك وقود سيارتك .. تعرف عليها
تعتبر مشكلة استهلاك الوقود واحدة من ابرز المشكلات التي تشغل بال الكثير من قائدي السيارات، و التي تؤثر بشدة على الميزانية الشخصية الخاصة بكل فرد، مما يجعل قائد المركبة يبحث عن الطرق الصحيحة و المبتكرة للحد من استهلاك وقود السيارة، و التي تتنوع بين العديد من النقاط، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية، أو الطرق الصحيحة الخاصة باستخدام دواسة البنزين.

تنسيق الجامعات 2021.. لو لسه مسجلتش في اختبارات القدرات.. معاك خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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