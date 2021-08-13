الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة مونشنجلادباخ

يحل فريق بايرن ميونخ، ضيفا ثقيلا على بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب بروسيا بارك، في افتتاح الموسم الجديد، من مسابقة الدوري الألماني ( 2021 - 2022).

بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

يسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة مدربه الجديد يوليان ناجلسمان، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات الحفاظ على لقب الدوري الألماني.

وكان فريق بايرن ميونخ توج ببطولة الدوري الألماني الموسم الماضي “ للمرة التاسعة على التوالي”، حيث أنهى الموسم في الصدارة برصيد 78 نقطة، بفارق 13 نقطة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.

بايرن ميونخ هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني على مر التاريخ، برصيد 31 لقبا، ثم يحل نورنبرج ثانيا بـ 9 ألقاب، وبوروسيا دورتموند ثانيا بـ 8 ألقاب.

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى لـ يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، والذي تولي المهمة “مؤخرا” خلفا لـ هانز فليك الذي رحل عن تدريب منتخب ألمانيا.

على الجانب الآخر، يأمل بوروسيا مونشنجلادباخ، في تحقيق انطلاقة جيدة، بمسابقة الدوري الألماني، بالخروج بنتيجة إيجابية، من لقاء اليوم.

يذكر أن آخر مباراة رسمية، جمعت بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ، كانت في الدور الثاني، من الموسم الماضي، وانتهت بفوز العملاق البافاري، بستة أهداف دون رد.