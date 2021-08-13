توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، طرق عديدة لتلقى شكاوى المواطنين سواء من فواتير الكهرباء أو شكوى من قراءة عداد الكهرباء ، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها ، ونوضح فى هذا التقرير طريقة التظلم من قراءة عداد الكهرباء .



طرق تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء

يمكن تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

6- شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وفرت رقم هاتف ، لتلقى شكاوى و استفسارات المواطنين على رقم ( 01120313831 ) من خلال خدمة واتس اب علي مدار اليوم .

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تقديم شكوي من قراءة عداد الكهرباء أون لاين

وتواصل وزارة الكهرباء، متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى شكوى من قراءة عداد الكهرباء أون لاين من خلال :

استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي إحسب فاتورتك، وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.

وعند إرسال شكوى من فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات التليفون المحمول يتبع المشترك الخطوات التالية:

- تحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- إدخال رقم الموبايل الذى سيتم التواصل من خلاله مع المواطن.

- يقوم المواطن بتصوير الفاتورة التي يشتكى منها من خلال كاميرا الموبايل.

- الضغط على زر "حمل الفاتورة من هنا" لتحميلها على التطبيق.

- سيظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى، وجار العمل على حلها.

- كما يتم تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء أيضاً من خلال رسائل SMS إلى 91121.

شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق واتساب شركات التوزيع

يمكن التظلم من قراءة عداد الكهرباء عن طريق أرقام واتساب الشركات وهى ..

واتس آب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

واتس آب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

واتس آب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

واتس آب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

واتس آب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

واتس آب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

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التأكد من صحة الفاتورة ومقارنتها بقراءة عداد الكهرباء

على من يتشكك فى فاتورة الكهرباء الخاصة به أن يتأكد من صحتها بنفسه بمقارنتها بقراءة عداد الكهرباء عن طريق ..

1- مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

3- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

4- في حالة وجود فرق كبير بين قراءة عداد الكهرباء والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلي تقديم شكوى.

5- التوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجيل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) .

كما يمكن تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 ، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.