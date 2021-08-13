عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طرق تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

 

توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، طرق عديدة لتلقى شكاوى المواطنين سواء من   فواتير الكهرباء أو شكوى من  قراءة عداد الكهرباء ، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها ، ونوضح فى هذا التقرير طريقة التظلم من قراءة عداد الكهرباء .


طرق تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء 

 يمكن تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق 
1- الاتصال على الخط الساخن 121.
2-  الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.
3-  الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.
5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

6-  شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وفرت رقم هاتف ، لتلقى شكاوى و استفسارات المواطنين على رقم  ( 01120313831  )  من خلال خدمة واتس اب علي مدار اليوم .

اقرأ أيضا :

أهمها التلاعب.. حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء

تقديم شكوي من قراءة عداد الكهرباء أون لاين

وتواصل وزارة الكهرباء، متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى شكوى من قراءة عداد الكهرباء أون لاين  من خلال :

 استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي إحسب فاتورتك، وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.

وعند إرسال شكوى من فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات التليفون المحمول يتبع المشترك الخطوات التالية:

- تحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- إدخال رقم الموبايل الذى سيتم التواصل من خلاله مع المواطن.

- يقوم المواطن بتصوير الفاتورة التي يشتكى منها من خلال كاميرا الموبايل.

- الضغط على زر "حمل الفاتورة من هنا" لتحميلها على التطبيق.

- سيظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى، وجار العمل على حلها.

- كما يتم تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء أيضاً من خلال رسائل SMS إلى 91121.

شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق واتساب شركات التوزيع 

يمكن التظلم من قراءة عداد الكهرباء عن طريق أرقام واتساب الشركات وهى ..

 واتس آب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

 واتس آب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

 واتس آب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

 واتس آب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

 واتس آب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

 واتس آب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

اقرأ أيضا

خطوة بخطوة| اعرف ازاي تنقل ملكية عداد الكهرباء

التأكد من صحة الفاتورة ومقارنتها بقراءة عداد الكهرباء

على من يتشكك فى فاتورة الكهرباء الخاصة به أن يتأكد من صحتها بنفسه بمقارنتها بقراءة عداد الكهرباء  عن طريق ..

1-  مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء 

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

3- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

4- في حالة وجود فرق كبير بين قراءة عداد  الكهرباء والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلي تقديم شكوى.

5- التوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجيل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) .

كما يمكن تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 ، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 

 

الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء شكاوى الكهرباء شكاوى الفواتير فواتير الكهرباء

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا راف موديل 2021 في السعودية.. صور

رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد فان دايك

لو مسافر الويك اند.. 15 رحلة طيران تقلع من القاهرة لـ منتجعات مصر | اعرف الأسعار

وان بلس تنشر إعلانا تشويقيا لهاتفها القادم OnePlus 9T.. مواصفات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

زوجة عالم نووي في مسرحية "أبو العربي".. أبرز تصريحات داليا البحيري مع منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بسبب النوم

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف حقيقة اعتناق إيدين هازارد الإسلام |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ