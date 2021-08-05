فائض 11 ألفا و700 ميجاوات ..لأول مرة أحمال الكهرباء تتخطى حاجزا جديدا

نجح قطاع الكهرباء فى اختبار جديد مع تزايد الاستهلاكات الكهربية خلال الذروة فى يوم الخميس الموافق 5/8/2021 حيث بلغت أقصى الأحمال الكهربية 33 ألفا و700 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن ذلك النجاح تم بفضل الله حيث كان هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطٍ يبلغ حوالى 11700 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45700 ميجاوات

وأكدت أن ذلك يمثل مردودا إيجابيا كبيرا لما تم فى هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.