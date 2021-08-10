خطوة بخطوة| اعرف ازاي تنقل ملكية عداد الكهرباء

ينشر موقع "صدى البلد" أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد، وهي:

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم هذه الأوراق:

أ- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

ب- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

ج- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، و بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع.

د- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

4- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.