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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب رحيل ميسي.. جماهير برشلونة تتجاهل شراء تذاكر الموسم الجديد

ملعب كامب نو
ملعب كامب نو

أكد تقرير صحفي، أن جماهير برشلونة، تجاهلت شراء تذاكر مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، في افتتاح الموسم الجديد، من مسابقة الدوري الإسباني، بسبب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا، إلى باريس سان جيرمان.

وعنونت صحيفة “ آس” الإسبانية :" لامبالاة مقلقة.. برشلونة تلقى فقط 15820 طلبًا للذهاب إلى كامب نو".

وذكرت الصحيفة، أن أعلن برشلونة رسميًا أمس، الخميس، أنه لن يكون هناك قرعة لأن عدد الإقبال على التذاكر بالكاد تجاوز خمسين بالمائة من المقاعد المتاحة.

وأشارت الصحيفة، أن 15820 فقط من جماهير نادي برشلونة كلفوا أنفسهم عناء طلب تذكرة مباراة الافتتاح.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد التذاكر المتاحة لمباراة برشلونة وريال سوسديدا في افتتاح مشوار الفريق، في مسابقة الدوري الإسباني 29803 تذكرة.

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وأكدت الصحيفة، أن سبب تراجع جماهير برشلونة، عن شراء تذاكر المباراة، هو حالة الصدمة التي يشعرون بها، بسبب رحيل ليونيل ميسي

 

ميسي يرحل عن برشلونة بعد مسيرة أسطورية
 

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن، الأسبوع الماض، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".
وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".


وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

 

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان، الثلاثاء الماضي، لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

 

ألقاب ميسي مع برشلونة:

 

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول  لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.

 

 

 

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