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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير البترول الأسبق: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى الكهرباء وإنتاج الطاقة

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال الكهرباء وإنتاج الطاقة، موضحا أن مصر تنتج أكثر من ٧٠٠ الف برميل بترول فى اليوم، و٧.٢ قدم مكعب غاز، وهذا الرقم ليس موجود فى العالم بالإضافة الى ٤٨ محطه توليد الكهرباء حكومية، ٤ قطاع خاص.

وأضاف كمال، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفــى، ندوة "الطاقـــة .. والتنميــة المستدامـــة"، أن مصر لديها ٥٠ جيجا كهرباء و متاح منهم ٤٥ جيجا، موضحا أن المشكلة ليست فى الانتاج ولكن فى الاعتماد عليها فى النقل والانتقال والاغراض المنزلية والذى يمثل خطوره بالغه فى حالة وجود نقص فى المواد البترولية، كما تحدث عن مميزات محطات انتاج الطاقة الشمسية.

وقال الوزير السابق، إن ما نشهده الآن على الساحه الإقليمية والعالمية خير شاهد على أن الطاقة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة تسمى القوه والاستدامة من يمتلكها يمتلك القوة ومن لا يملكها عليه أن يبحث عن بدائل تمنحه القوة، واضاف أن التنمية لها ٤ محاور اساسية هى الاراضى، والمياه، والطاقة، والتشريعات والقوانين.

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وأوضح، أن مصر تمتلك العديد من المميزات لتحقيق التنمية خاصة فى الاراضى الواسعة الممتدة والتى تساعد فى تحقيق التنمية مثل طريق الواحات والعلمين وطريق السويس، وطالب  بتخصيص الأراضى بدون مقابل للمشروعات التنموية مثل محطات الكهرباء والمصانع وغيرها من المشروعات التى توفر فرص عمل وتحقق استثمارات جيدة.

وأشار إلى أن هناك تحدى كبير فى مصر للتنمية وهو أنه على الرغم من وجود العديد من مصادر المياه الا أنه هناك سوء فى استخدام هذه المصادر منها عدم استخدام مياه الامطار والتى معظمها يتم ضخه في مياه البحر خاصة البحر الاحمر، موضحا أن المصانع تستخدم المياه العذبة وهو ما يجعلها تستهلك كمية كبيره من المياه من الممكن توفيرها، بالإضافة الى نظام الزراعة بالغمر والذى يستهلك كميات كبيرة من المياه.

ورحب الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمهندس أسامة كمال باعتباره رمزا متميزا فى مجاله وله دوراً كبيراً فى نقابة المهندسين وخطوات تنموية للارتقاء بالمهنة بدعم من المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمجلس الاعلى للنقابة للصالح العام ولمصلحة المهندس والارتقاء بالمهنة، واضاف أن لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة بالإسكندرية تناقش العديد من الموضوعات الهامة التى يستفيد منها المهندس لكى يكون قادرا على التغيير والإطلاع على كل ماهو جديد فى مجال الصناعة والطاقة.

كما أشارالدكتور حســن لطفـــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، في تقديم الندوة الى أنها تنظيمها يأتي فى إطار سلسلة ندوات تهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات العلمية والهندسية والتكنولوجية ونشر الثقافه العلمية، واضاف أن الطاقة تعد من العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وتشكل عاملاً اساسيا فى تحقيق دفع عجلة الانتاج وتحقيق الاستقرار والنمو وتوفير فرص عمل وتحسين المعيشة، ولذلك فلا بد من مواكبة التحديات العالمية.

وأشار إلى ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك للطاقة وتوفير مصادر بديلة للطاقة والاعتماد عليها للحد من مشكلة التلوث البيئى والاستهلاك المفرط للطاقة.

وفى نهاية اللقاء قــام الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة والدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة بالاسكندرية بتكريم المهندس اسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الاسب

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