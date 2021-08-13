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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: لن نسمح لبلطجية الكورنيش باستغلال المواطنين

إزالة الاشغالات بكورنيش
إزالة الاشغالات بكورنيش الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم وقوة لاي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض اكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ وممشى الكورنيش دون وجه حق، وازالة كافة اشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة على الكورنيش ورؤية البحر.

وأكد الشريف أنه لن يسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال، وأن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق اي شخص منع المواطنين من التمتع به.

وفي إطار ذلك كلف الشريف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اللواء جمال رشاد، والمستشار محمد سحلول رئيس وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية، بالقيام بحملة مكبرة  ضد المتعديين علي طريق الكورنيش ومن يفترشون المشايات المخصصة للمواطنين بدون ترخيص وبغير وجه حق، وقد قامت الحملة بإزالة التعديات والاشغالات المتواجدة على ممشى الكورنيش بنطاق احياء شرق ووسط المعيقة لحركة المارة والمسيئة للمظهر الجمالي للمدينة.

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يأتي هذا استجابة لشكاوي بعض المواطنين من قيام اشخاص بمنعهم من الجلوس علي سور الكورنيش وتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراشهم الممشى بالاشغالات.

من جانبه أكد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعداد الادارة الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول كل ما يختص بالشواطئ على ارقام الشكاوى التالية(٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ /٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)، مشيرا إلى أنه في حالة تلقى أي شكوى يتم التعامل معها فورا من قبل المفتشين بالإدارة.

الاسكندرية رئيس الإدارة المركزية شكاوى المواطنين اللواء محمد الشريف الإشغالات محافظ الاسكندرية

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