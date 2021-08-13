محافظة الإسكندرية: إزالة ورفع الإشغالات والتعديات شرق المحافظة

شن حي المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال وبرفقة الدكتور محمد مسعد معاون محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر والجهات التنفيذية المعنية، مساء اليوم حملة مكبرة بشارع المعهد الديني، لإزالة ورفع جميع التعديات والإشغالات بالشارع استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة.

وعقب الحملة؛ تم التوجيه بوضع نقطة ثابته تابعة لحي المنتزه ثان بشارع المعهد الديني للعمل علي مدار ال٢٤ ساعة صباحاً ومساءاً، وذلك للتأكيد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخري بالشارع.

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وفي سياق آخر؛ أكد اللواء محمد الشريف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة علي إزالة جميع الأسواق العشوائية المخالفة، والتصدي لجميع المخالفات والتعديات التي يعاني منها المواطن، وذلك في ضوء الاستجابة لشكاوى المواطنين وضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستمرار بشن الحملات المفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات علي مستوي الأحياء، وفرض غرامات وعقوبات رادعة تجاه المخالفين.