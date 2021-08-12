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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

%50 خصومات .. 183 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية

صدى البلد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة التعاون المثمر والكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم والسلع  للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتوفير الدعم  اللازم للمواطنين وتقديم السلع بأسعار تناسب جميع الفئات.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بالاوكازيون الصيفي الذي اطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور علي المصيلحي في 2 اغسطس والذي مقرر له ان يستمر على مدار شهر لخدمة الاهالي.

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ومن جانبه؛ أوضح محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ان اجمالي المحال المشاركة في الاوكازيون في الإسكندرية قد  بلغ 183 محل بانشطة متنوعه منها على راسها (الملابس الجاهزة و الأجهزة الكهربائية، و الأدوات المنزلية، والسجاد والمفروشات بالإضافة الى أنشطة اخرى)، مشيرا الى ان النسبة الأكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح كانت من فئة  محال الملابس الجاهزة حيث تقدم 114 محل ملابس جاهزة لطلب التصريح بالمشاركة في الاوكازيون.

وقد أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسبة الخصم في المحال المشاركة في الاوكازيون الصيفي تصل في بعض المحال الى 50% على السلع، مشيرا بانه تم تحرير 13 محضرا لبعض المحال التي طبقت الاوكازيون دون تصريح من المديرية وذلك لضمان الالتزام  بالأسعار التي تم الاتفاق عليها.

الاسكندرية الجهات التنفيذية التجارة الخارجية محافظة الاسكندرية القيادة السياسية مديرية التموين التجارة الداخلية ملابس جاهزة الأجهزة الكهربائية محافظ الاسكندرية

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