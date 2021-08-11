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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: رصف 11 شارعا بالعامرية بـ 10 ملايين جنيه

رصف شوارع العامرية
رصف شوارع العامرية غرب الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

 

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

 

وأكد أنه استجابة لمطالب أهالي احياء العامرية أول وثانٍ فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة برصف 11  شارعا بأحياء عامرية أول وثانٍ خلال العام الحالي بتكلفة اجمالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه.

 

ونوه بأن إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي عامرية أول تبلغ 1841 كم بعدد 6 شوارع، أما إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي عامرية ثانٍ فتبلغ 4298 كم بعدد 5 شوارع.

 

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ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي تم رصف 6 شوارع بنطاق حي عامرية أول وهي (شارع المنتصر للبويات، وشارع إمتداد شارع مكتب الصحة، و شارع مكتب الصحة، شارع مجمع الخدمات بشربات، و مجمع مدارس أم سلمة، و مجمع مدارس أم سلمة مدخل الشارع). 

 

وأشارت إلى أنه بنطاق حي عامرية ثانٍ فقد تم رصف 5 شوارع وهي (قرية مصطفى كامل، و قرية الصاعدة، و قرية العراق، و قربة اليمن، و قرية الصناهرة).

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