عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 5 جنيهات مصيف الشعب.. كرسي وشمسية في الشواطئ العامة بالإسكندرية ..شاهد

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية

"إسكندرية ماريا وترابها زعفران"، مقولة شهيرة تُطلق على عروس البحر، حيث تزخر محافظة الإسكندرية بالأحياء التاريخية، والمعالم السياحية، والشواطئ الجميلة.

 

وتمتلك محافظة الاسكندرية 66 شاطئًا من بينها 7 شواطئ عامة، وشاطئ مجاني تم افتتاحه لأول مرة هذا العام بالمندرة، ويعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الفنادق والشواطئ.

 

وتدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، الشواطئ العامة وعددها سبعة، بطول كورنيش المحافظة، مقابل رسم دخول وقدره 5 جنيهات فقط مقابل الشمسية والكرسي، وهو ما يعد فرصة للمصطافين من أهالينا البسطاء للتمتع ببحر الإسكندرية.

 

وقال العميد أحمد مصطفى عبدالوهاب، مراقب شاطئ السرايا، ومساعد المراقب العام للشواطئ، في تصريحات لـ صدى البلد، إن العاملين في الشاطئ يستقبلون المصطافين على بوابات الشواطئ، حيث يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، من قياس لدرجة الحرارة وغيرها من الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، كما يتم توزيع نشرات توعية للشواطئ.

 

اقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية من أمام مستشفى الشاطبي: المنظر سيئ جدًا

 

وأشار عبدالوهاب إلى صدور تعليمات مشددة من قبل اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الإكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على شواطئ الإسكندرية، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

 

من جانبهم، أكد المصطافون بشاطئ السرايا العام أن هناك اختلافًا كبيرًا في المعاملة والنظام داخل الشاطئ، فضلاً عن سعر التذكرة الرخيص، مشيرين إلى أن القائمين على المصيف يبذلون جهودًا كبيرة من أجل العمل على راحتهم، ويستجيبون لأي شكوى.

 

وأضافوا أن الأجواء هذا العام مختلفة تمامًا داخل الشاطئ، وهم مستمتعون بالفعل بتواجدهم في الإسكندرية، وخاصة بعد قرار فتح الشواطئ التي كانت مغلقة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

من جانبه، طالب اللواء جمال رشاد رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة في وضع القمامة بها حفاظا على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أي مواد بلاستيكية في الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد .

 

وأكد أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg.

الاسكندرية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية محافظة الاسكندرية الإدارة المركزية المشروبات الكحولية درجة الحرارة الشواطئ العامة شواطئ الإسكندرية دورات المياه غرف خلع الملابس شاطئ السرايا العام اخبار الاسكندرية اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: توفير مكان مخصص لأهالي مرضى مستشفى الشاطبي

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 4 أشخاص فى حادث على طريق الاسكندرية

ترشيحاتنا

أخبار الفن| عقد قران نيللي كريم .. معلومات عن خطيب نور عمرو دياب

كندا ترد على إدانة رجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس في الصين

إنقاذ شخص بأعجوبة من مياه الفيضانات بالصين.. فيديو

الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. الليلة

خدمات تهمك| مصيف الشعب بـ 5 جنيهات.. لطلاب الثانوية العامة اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات.. أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها

أول تعليق لـ زيزو بعد فوز الزمالك على الاتحاد .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ