بـ 5 جنيهات مصيف الشعب.. كرسي وشمسية في الشواطئ العامة بالإسكندرية ..شاهد

"إسكندرية ماريا وترابها زعفران"، مقولة شهيرة تُطلق على عروس البحر، حيث تزخر محافظة الإسكندرية بالأحياء التاريخية، والمعالم السياحية، والشواطئ الجميلة.

وتمتلك محافظة الاسكندرية 66 شاطئًا من بينها 7 شواطئ عامة، وشاطئ مجاني تم افتتاحه لأول مرة هذا العام بالمندرة، ويعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الفنادق والشواطئ.

وتدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، الشواطئ العامة وعددها سبعة، بطول كورنيش المحافظة، مقابل رسم دخول وقدره 5 جنيهات فقط مقابل الشمسية والكرسي، وهو ما يعد فرصة للمصطافين من أهالينا البسطاء للتمتع ببحر الإسكندرية.

وقال العميد أحمد مصطفى عبدالوهاب، مراقب شاطئ السرايا، ومساعد المراقب العام للشواطئ، في تصريحات لـ صدى البلد، إن العاملين في الشاطئ يستقبلون المصطافين على بوابات الشواطئ، حيث يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، من قياس لدرجة الحرارة وغيرها من الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، كما يتم توزيع نشرات توعية للشواطئ.

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وأشار عبدالوهاب إلى صدور تعليمات مشددة من قبل اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الإكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على شواطئ الإسكندرية، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

من جانبهم، أكد المصطافون بشاطئ السرايا العام أن هناك اختلافًا كبيرًا في المعاملة والنظام داخل الشاطئ، فضلاً عن سعر التذكرة الرخيص، مشيرين إلى أن القائمين على المصيف يبذلون جهودًا كبيرة من أجل العمل على راحتهم، ويستجيبون لأي شكوى.

وأضافوا أن الأجواء هذا العام مختلفة تمامًا داخل الشاطئ، وهم مستمتعون بالفعل بتواجدهم في الإسكندرية، وخاصة بعد قرار فتح الشواطئ التي كانت مغلقة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، طالب اللواء جمال رشاد رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة في وضع القمامة بها حفاظا على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أي مواد بلاستيكية في الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد .

وأكد أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg.