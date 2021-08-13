مصيرنا في ايدنا ... أحمد عيد عبد يطالب لاعبي الزمالك بالدوري

طالب أحمد عيد عبد الملك لاعبي الزمالك بحسم للدوري المصري بعد تعثر الأهلي أمام الإسماعيلي



وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا " مصيرنا في إيدينا ..#الدوري_يا_زمالك".





موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة

https://twitter.com/14_ahmedeid/status/1426145697796169734?s=19