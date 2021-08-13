مصيرنا في ايدنا ... أحمد عيد عبد يطالب لاعبي الزمالك بالدوري

طالب أحمد عيد عبد الملك لاعبي الزمالك بحسم للدوري المصري بعد تعثر الأهلي أمام الإسماعيلي
وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا " مصيرنا في إيدينا ..#الدوري_يا_زمالك".
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.
ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة
https://twitter.com/14_ahmedeid/status/1426145697796169734?s=19