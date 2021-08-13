المؤثرين العرب يزورن قلعة قايتباى بالإسكندرية للترويج للمقصد السياحي المصري

استقبلت قلعة قايتباى بالإسكندرية اليوم الجمعة عدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استمراراً للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

وقد اصطحبهم د. عمرو الشحات مدير القلعة، في جولة بداخلها؛ حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباى.

وحرص المدونون والمؤثرون ضمن جولتهم بمدينة الإسكندرية على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

