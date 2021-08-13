مقاتلو طالبان يقتربون من العاصمة الأفغانية كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، سيطرتها على مدينة بولي علم، القريبة من العاصمة الأفغانية كابول بنحو 50 كلم.

وقال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حركة طالبان فرضت سيطرتها على مدينة بولي علم الرئيسية في محافظة لوجار والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي كابول.

وقررت الحكومة الأفغانية مواصلة القتال ضد حركة طالبان، وذلك بعد اجتماع أمني، عقد في قصر الرئاسة بالعاصمة كابول.

وقال عمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني، أشرف غني: “أفضى الاجتماع الأمني الذي تم في قصر الرئاسة إلى مواصلة القتال ضد حركة طالبان ودعم المقاومة الشعبية ضدها”.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 12 عنصرًا من طالبان في ضربات جوية استهدفت مواقع للحركة بإقليم قندهار

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مدينة بولي علم القريبة من العاصمة الأفغانية كابول.