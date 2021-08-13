السيطرة على حريق فى مصنع أحذية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع أحذية بلاستيكية ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



تم الدفع بـسيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح.



وبالمعاينة تبين أن الحريق شب بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم بدائرة القسم بدون ترخيص على مساحة 150 مترًا بالدور الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق ولم تنتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.