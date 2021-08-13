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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

حسن نجيب
حسن نجيب

نعى الفنان مصطفى خاطر، حسن نجيب مدير مسرح مصر الذي وافته المنية، اليوم.
 

وكتب خاطر عبر حسابه على "إنستجرام": " إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمه الله عم حسن نجيب مدير فرقه مسرح مصر بجد خبر صادم قد ايه كنت بتحبنا وكنا بنحبك يا خال عزائي للاسره الكريمه وان شاء الله في الجنه ونعيمها 🙏🏻".

 

أعلن محمد أسامة عضو فريق مسرح مصر الشهير بـ أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام، وفاة حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر. 
 

وكتب أوس أوس: "‬‏عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمه الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك هتوحشنا اووى ياعم حسن.. إنا لله وإنا اليه راجعون".
 

ويشارك أعضاء فرقة مسرح مصر في مسرحية "المؤلف"، وتدور أحداثها حول مؤلف لا يقدم اعمال جديدة منذ فترة طويلة حتي يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة اعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
 


 

الفنان مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر حسن نجيب عزاء فريق مسرح مصر

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