نادر كشك: الإسكان الاجتماعي أتاح وحدات تمليك لغير القادرين

قال الدكتور نادر كشك الخبير العقاري، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة أتاحت وحدات تمليك لفئات وشرائح من المجتمع كانت بعيدة كل البعد عن فكرة تملك وحدة سكنية وكانت تسكن بالإيجار لافتا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي قدمت تيسيرات غير مسبوقة في التمويل في سوق العقارات.

وأوضح كشك في تصريحات لـ صدى البلد أن مشروعات الإسكان الاجتماعي ساهمت بشكل أكبر في تخفيف الضغط على عواصم المحافظات من خلال الذهاب إلى المدن الجديدة والتي ساهمت أيضا في خلق مجتمعات عمرانية جديدة فضلا عن جذب المشروعات العقارية بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي.



وأكد، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي نجحت في استهداف الفئات المستحقة والشرائح غير القادرة على التملك بسبب نقص السيولة أو ضعف مستويات دخولها من خلال دعم الدولة لهذه المشروعات والتيسيرات الزمنية الكبيرة في السداد.

شهدت السنوات السبع الماضية، بقيادة الرئيس السيسي إصرارا كبيرا على تحقيق المعجزات في زمن قياسي، فتحولت الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة، وهذا ما تحقق في مجال الإسكان في عهد الرئيس.

وأحرزت الدولة بقيادة الرئيس السيسي تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة؛ لرفع معيشة المواطنين بالمضى قدما بتحسين خدمات الإسكان وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة بالمدن القائمة الحديدة تحقق حياة كريمة وعدالة اجتماعية، حيث تعمل الدولة على توفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، كما تولى اهتماما لوضع حلول لتطوير المناطق غير الآمنة.

الرئيس السيسي وجه بحصول كل من تنطبق عليه الشروط وحدة سكنية

بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي تم خلال الفترة الماضية وجار تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بتكلفة قدرها 390 مليار جنيه، وتم تنفيذ 501 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بتكلفة قدرها 88 مليار جنيه وجاري تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة بمشروع دار مصر بتكلفة 16.75 مليار جنيه وجار تنفيذ 6 آلاف وحدة بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع "JANNA"، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.

وأكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه في السابق تم تنفيذ العديد من المدن الجديدة الذكية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، موضحا أن وزارة الإسكان تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر، حيث إن التزايد السكانى غير المسبوق لا بد أن يتوافق معه التخطيط العمرانى للدولة، وبالتالي لابد أن تجرى الدولة سريعا في هذا المجال.

وأضاف أنه يتم العمل الآن على إنشاء 22 مدينة جديدة، ويتم فيها تطبيق معايير تنفيذ عالمية، كما يتم استخدام آخر ما توصل له علم الإنشاءات لتنفيذ المدن الجديدة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 14 مدينة جديدة تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل، وبدأت الحياة فيها وتعمل فيها المصالح الحكومية، وتم طرح وحدات سكنية بها، لافتا إلى أن من المدن الجديدة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و6 أكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 8 مدن جديدة يتم تنفيذها في الصعيد، بحيث تكون المدن جاذبة للسكان والاستثمار لتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة، وزيادة جودة الحياة للمواطنين وخدمات تعليمية وصحية، ويتم ذلك بشكل إلكترونى، كما يتم الاستفادة من الظهير الصحراوى في الصعيد لتنفيذ المدن الجديدة .