الأرصاد: غدا.. طقس شديد الحرارة تصاحبه رياح وارتفاع نسبة الرطوبة

يشهد طقس غدا، السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون شديد الحرارة ورطبا، خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن طقس غدا، ليلا، يكون معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة طقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد أيضاً على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 26

السواحل الشمالية الغربية 33 للعظمى والصغرى 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 33

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28

وبالنسبة للرطوبة المتوقعة خلال طقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية الغربية 85 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15