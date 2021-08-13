الشيخ سالم عبد الجليل يوضح أسباب الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة

أوضح الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أسباب الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة دون باقي المذاهب الأخرى.



قال عبد الجليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" المذاع على قناة" المحور"، إن مذهب الإمام أبي حنيفة سهل في اشتراطات الزواج مثل أنه لا يشترط شاهدى عدول.



وأوضح الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أن الزواج عبارة عن جملتين "زوجني موكلتك زوجتك موكلتي".

وتقضي المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955م: بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما عدا الأحوال التي ينصُّ فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصَّة؛ فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد -هذا، مع أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضًا.

وكان قد أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن هذا سؤال “لماذا الزواج في مصر على مذهب الإمام أبو حنيفة؟” سابقًا، قائلا: إن مذهب الإمام أبو حنيفة هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن، لافتا إلى أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، قائلًا: «إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود».