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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

تامر حسنى
تامر حسنى

أحيا النجم المصري تامر حسني أجواء جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية ، ضمن سلسلة الحفلات القوية التي تقام هناك، وتقدمها الشركة المنظمة بعد عدة نجاحات لحفلات ضمت مجموعة كبيرة من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي. 

الحفل أقيم تحت رعاية هيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ، وكعادة حفلات جدة بتبني موقف هيئة الترفية ودعم المواهب السعودية الشابة بدأ الحفل بالفنان الشاب محمد السهلي الذي أطرب جمهور جدة وقدم مجموعة متميزة من أغنياته. 

وما أن ظهر الفنان تامر حسني حتى اشتعلت اجواء الحفل وحرص تامر في البداية على توجيه التحية لمعالي المستشار تركي آل شيخ وللمنتج محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة بنش مارك كما وجه التحية لجمهور جده على الاستقبال الرائع وقال أنه يشعر أنه في منزله وان هذا الاستقبال ليس جديدا على أهل جده 
 

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قدم تامر حسني عدد كبير من أغانيه التي كان يرددها معه الجمهور السعودي وتفاعل معها بشكل كبير، ومازح تامر المنظمين بأغنية حلو الكلام وقال للمنظم كل مرة تدفع الناس الحساب اوعدهم أن مفيش حساب المرة القادم منا أضحك الجميع. 

وكعادته حرص تامر على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من استمتاع الجمهور بأجواء الحفل. 

 

فيلم مش أنا 

قام الفنان تامر حسني، بتوجيه رسالة لصناع فيلم “مش أنا” والذي تم عرضه مؤخراً في السينمات.

قال تامر حسني، من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”:  الحمدلله سعيد جداً بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر و خارجها و سعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل حيث تجاوز ال ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه".

وتابع قائلاً: “و مازال يحقق داخل السينمات والأهم ردود افعالكم المحترمه الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي قصة و سيناريو و حوار مبروك أخي الكبير حسام حسني و أ/ أحمد الدسوقي و أ/أحمد بدوي و م/ محمد ناقرو أ/ عمرو عاكف و مليون مبروك لجميع صناع و أبطال الفيلم و للمخرجه الرائعه ساره وفيق”.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

فيلم مش أنا من بطولة تامر حسنى ، ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وان عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم “ عمر وسلمى ” . 

 

 كليب صعبة

من جهة أخرى، حقق كليب “صعبة" للفنان  تامر حسنى أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب بعد 7 أيام من طرحه.

واحتل كليب “صعبة” تريند رقم 3 عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ،كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني. 

يذكر أن نشر الفنان تامر حسنى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” من حفله الأخير الذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.

وعلق تامر حسنى على الفيديو: “أغنية ”صعبة" من حفل الماسة بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي ٢٠٢١".

وأحيا المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبيرين من الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.

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هامر تامر حسني السعودية جدة حفلات حفل الفنان تامر حسني

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