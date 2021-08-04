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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفله المقبل.. كواليس ونوادر تامر حسني في حفلات السعودية

تامر حسنى
تامر حسنى

أصبح تامر حسني، مطرب دائما فى حفلات السعودية وتحديدا صيف جدة حيث احتل هناك مكانة كبيرة سواء كمطرب أو كممثل، إذ حقق فيلمه الأخير “مش انا” إيرادات عالية في دور العرض بالسعودية، ويستعد تامر حسنى لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة 13 أغسطس الجارى، ضمن حفلات "صيف جدة"، والمقامة داخل المملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وفى التقرير التالي نرصد أبرز الكواليس والنوادر التي شهدتها حفلات تامر حسني في السعودية: 

أحدث حفلات تامر حسنى بالسعودية  

يحيى تامر حسنى حفلا غنائيا فى السعودية ضمن حفلات صيف جدة والذى يشدو فيه تامر حسنى بعد من الاغنيات التى تنال اعجاب الجمهور السعودى ولعل من ابرزها "خليك فولاذى" و"حبيتك" التى قدمها فى فيلم الاخير “مش انا” الى جانب بعض الاغنيات الخليجية والمصرية القديمة. 

يقام الحفل في تطبيق الشروط الوقائية للحاضرين، وأهمها أن يكونوا تلقوا اللقاح للوقاية من كورونا، إضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة لجميع الحاضرين، والسماح بالتصوير بكاميرا المحمول مع عدم دخول المأكولات والمشروبات والتصوير بالكاميرات المحترفة من دون المصورين المخصصين للحفل.

أولى حفلات تامر حسنى 

شهدت أولى حفلات تامر حسنى فى السعودية والتى اقيمت فى عام 2018 داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتى شهدت حضور كثيف من جانب الجمهور وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بجوار البحر فى الهواء الطلق، والذي يستوعب 2000 من الجماهير.  

افتتح تامر حسني حفله بأغنية "عنيا بتحبك"، والتي أهداها للجمهور، وبعد الانتهاء من أدائه لها، أكد لهم أنه يحبهم، وأنه يشعر بأنه يغني للمرة الأولى، لتعلو هتافات الجمهور، وبعد انتهاء الحفل، وجه تامر حسني رسالة إلى السعوديين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وهو "مليون شكر للشعب السعودي العظيم".

وكانت وتقسم تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية من 300 ريال مرورا بـ500، و800، و1000، و1200، وصولا إلى فئة 1500 ريال.

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حفل تامر حسنى فى 2020 

وعاد تامر حسنى ليحيى حفلا غنائيا فى السعودية بعام 2020 والذى شهد ايضا اقبال كبير من الجمهور السعودى المحب لتامر حسنى والذى استقبله بحفاوة شديدة وكان هذا الحفل ضمن مهرجان "جي تي تي إكس" الموسيقي، يوم 27 فبراير2020. 

ووجه تامر الشكر تامر حسنى الى الجمهور السعودى بعدما أهداه إنجازا سينمائيا عربيا غير مسبوق.

وأعلن تامر حسني، نقلا عن الشركة الموزعة لأحدث أفلامه "الفلوس"، أن إيراداته في شباك التذاكر السعودي، تجاوزت ما يعادل 70 مليون جنيه ( بالعملة المصرية)، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية.

وبهذه المناسبة، شكر تامر حسني الجمهور السعودي قائلا: "وشكرا من كل قلبي جدا جدا مررررة شكرا للشعب السعودي الراقي الغالي".

حفل 2021

قبل أيام قليلة احيا تامر حسنى حفلا فى السعودية وتحديدا فى يونيو والتى اقيمت فى الرياض وشهد الحفل حضورا كثيفا وقدم تامر حسنى عديد من الاغانى التى نالت اعجاب الجمهور السعودى وتفاعل معها ولعل من ابرزها اغينة حلو المكان ويا بنت الايه وحلم سنين ومايحرمنيش منك. 

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