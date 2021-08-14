عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب في لفتة انسانية جميلة مع شاب من ذوي الهمم بآخر حفلاته

صدى البلد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب في لفتة انسانية جميلة، مع شاب من ذوي القدرات الخاصة يحتضنه على مسرح خلال آخر حفلاته الغنائية بالساحل الشمالي.

ويسجد الشاب باكيا من فرحته لرؤية عمرو دياب ويردد “بحبك أوي”، والتقطا عدد من الصور التذكارية تجمعهم معا في أجواء انسانية جميلة.

نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، صورا جديدة من حفله الخاص أمس بمارينا في الساحل الشمالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وغنى عمرو دياب خلال الحفل عددا من أعماله الجديدة التي مازال الجمهور ينتظر طرحها رسميا، منها أغنية “أحلى ونص” التي طرح البرومو الدعائي لها على حساباته، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

حددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر الجديدة والتى تنقسم الى 500، و1000 جنيه لفئة البلاتنيوم، و3000 لفئة High Tables، وصولًا لفئة 3500 جنيه لفئة VIP Lounge.


وكان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا  ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة.

 

ومن جديد عادت الشائعات تطارد علاقة الفنانة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انتشار صورة التقطت لهما سويا في الساحل الشمالي، وتلميح عمرو دياب للعودة في حفله أمس. 

2df2b39a-ebb2-4997-bd4d-ff1e20fd1519
2df2b39a-ebb2-4997-bd4d-ff1e20fd1519
عمرو دياب إطلالات عمرو دياب حفل عمرو دياب اخبار عمرو دياب أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الألعاب البارالمبية يحذر من التراخي بشأن تفشي كورونا في طوكيو

طريقة عمل كاسترد بالكراميل لأكثر من شيف

سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في الدورى الممتاز

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 8 - 2021

لهذا السبب .. رئيس حكومة إسرائيل رفض السماح لوزير الجيش لقاء أبو مازن

ليفربول يستهل مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي .. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

متحدث الرئاسة : الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات السكنية اليوم بمدينة بدر

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لتجديد الشبكات بالقليوبية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ