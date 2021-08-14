تركي آل الشيخ يمنح جائزة 30 ألف ريال في مسابقة «أبو ناصر»

شارك المستشار تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يعلن فيها مسابقة جديدة الفائز بها سينال 30 ألف ريال.

وكتب تركي آل الشيخ: “#مسابقة_ابوناصر إحدى خيول المؤسس - رحمه الله- أهداها إلى الملك جورج السادس عام 1937م عند تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة.. فما اسمها؟ - اقتباس - متابعة - الهاشتاج اختيار الفائز عشوائيًا الساعة ١٢ منتصف الليل للفوز بـ٣٠ ألف ﷼”.

وأعلن عن الفائز في تغريدة أخرى بعدها بساعات، وكتب: “مبروك فزتِ بسؤال اليوم.. تواصلي معي”.

من جانب آخر، نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو لبائع زهور مصري، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وحرص بائع الزهور على نشر فيديو وجه من خلاله الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، على اهتمامه بموهبته وحرصه على التواصل معه.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلاً: "إن شاء الله أنتجلك أغنية مناسبة تقدر تقدم فيها صوتك، بالتوفيق ان شاء الله".

يذكر أن البائع ظهر مؤخرا وهو يغني غناءً شعبيا بصوت مميز، وطلب منه تركي آل الشيخ أن يتواصل مع المنتج الفني حمادة إسماعيل قائلا: "أرجو أن تتواصل مع الأخ حمادة إسماعيل مع الشكر".

وأعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق تركى آل الشيخ على الصورة: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبد المتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج والمنتج الأستاذ عبدالله أبو الفتوح والمنتج المنفذ أحمد سوكة”.

مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



أبطال مسلسل الثمانية

تركى آل الشيخ أعلن عن أبطال مسلسل “الثمانية”، حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفى البنا.