وفرت 9,5 مليار جنيه.. شعراوي: تركيب 2,7 مليون كشاف إنارة موفرة للطاقة بالمحافظات.. استبدال الكشافات في الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً في الطاقة

وزير التنمية المحلية:

نستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه

يحقق وفرا يقدر بـ 1,6 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك

توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و100 وات فى جميع المحافظات

محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للمشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه لتحقيقه وفرا يقدر بـ 1,6 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى تركيب 2,7 مليون كشاف وفرت 9,5 مليار جنيه.

وقال اللواء محمود شعراوى إن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن والقرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن فى الشارع المصرى، وتحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة، مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا وتوصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 225 ألف كشاف، وفى القاهرة 184 ألف كشاف، وسوهاج 183 ألف كشاف، والغربية 165 ألف كشاف، والدقهلية 160 ألف كشاف، وأسيوط 142 ألف كشاف.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تقوم بالإشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير جميع الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.