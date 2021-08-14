عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وفرت 9,5 مليار جنيه.. شعراوي: تركيب 2,7 مليون كشاف إنارة موفرة للطاقة بالمحافظات.. استبدال الكشافات في الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً في الطاقة

تركيب كشافات موفرة
تركيب كشافات موفرة بالشوارع
  • وزير التنمية المحلية:
  • نستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه
  • يحقق وفرا يقدر بـ 1,6 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك
  • توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و100 وات فى جميع المحافظات
  • محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة

 

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للمشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه لتحقيقه وفرا يقدر بـ 1,6 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى تركيب 2,7 مليون كشاف وفرت 9,5 مليار جنيه.
وقال اللواء محمود شعراوى إن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن والقرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن فى الشارع المصرى، وتحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة، مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.
وأضاف اللواء محمود  شعراوى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا وتوصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 225 ألف كشاف، وفى القاهرة 184 ألف كشاف، وسوهاج 183 ألف كشاف، والغربية 165 ألف كشاف، والدقهلية 160 ألف كشاف، وأسيوط 142 ألف كشاف.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تقوم بالإشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير جميع الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.

كشاف انارة موفرة المحافظات وزير التنمية المحلية وزارة الكهرباء محمود شعراوي الهيئة العربية للتصنيع

موضوعات متعلقة

شعراوي: تركيب 2.7 مليون كشاف إنارة موفر للطاقة بالمحافظات

شعراوى: 67.6 ألف شكوى تلقتها «صوتك مسموع».. وحل 96.6% منها

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المعركة مع التطرف مستمرة ولن نسمح للجماعات الإرهابية ببناء نفسها

ريلمي تكشف مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X

خبير: طرح العاصمة في البورصة يجذب متعاملين جدد وتعود بها لدائرة الاهتمام

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

مدبولي : انتهينا من تطوير 56 منطقة غير مخطط لها

دعاء يوم عاشوراء المستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ