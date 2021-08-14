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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش القوي يحمي الأرض والديمقراطية.. إعلان عاجل من رئيس وزراء السودان

إعلان عاجل من رئيس
إعلان عاجل من رئيس وزراء السودان

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم السبت أنه كلما كان الجيش قويا كان أكثر قدرة على حماية الأرض والديمقراطية.

وأرسل حمدوك، التهاني إلى الجيش السوداني، بمناسبة عيده السابع والستين.

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وتابع  حمدوك :"أتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية، فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر ويرد كل مُعتدٍ، فهم يستحقون منا الشكر والتقدير المستمر".

وأضاف : "كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرةً على حماية الأرض، والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن الوطن.. كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير، وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد".

حمدوك الجيش السوداني السودان الخرطوم اثيوبيا

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