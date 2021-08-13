السودان يسقط طائرة تجسس إثيوبية داخل حدوده

تمكن جيش السودان من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للجيش الإثيوبي، صينية الصنع من طراز ”cl-11“ مخصصة لأغراض الاستطلاع، وذلك على أراضي الفشقة.

وقالت القوات المسلحة السودانية إنها تمكنت من قطع الاتصال بالطائرة الإثيوبية، وإنزالها عنوة، وفقا لموقع "تاق برس" السوداني.

وبحسب الموقع، بإمكان الطائرة الهبوط والإقلاع عموديا، مع 5.2 ساعة من الطيران، وبث فيديو مباشر من على بعد 100 كلم.

وبشأن مواصفات طائرة التجسس الإثيوبية، فهي طول 1.97م، وخزان وقود 5 لترات، ووزن 25 كلجم، ومداها الأقصى 200 كلم، والارتفاع الأقصى 1000م، ويبلغ سعرها نحو 25.789 دولار.

وأكد الجيش السوداني أنه في فبراير الماضي، تم إسقاط طائرة مسيرة من نفس النوع في أبو طيور بمنطقة الفشقة أثناء معارك تحرير جبل أبو طيور على الحدود بين البلدين.

واكتشفت القوات السودانية الطائرة بمجرد دخولها مجال السودان الجوي، بواسطة رادارات، حيث تم التشويش عليها وقطع الاتصال بينها وبين مركز السيطرة.

وقتل ما يزيد على 80 من عناصر الجيش السوداني، خلال عمليات استعادة أراضي الفشقة على الحدود مع إثيوبيا.

وتوترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا بسبب الخلافات الحدودية على منطقة الفشقة، فضلا عن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.