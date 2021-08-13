السودان يخصص لتركيا 100 ألف هكتار من أراضيه للاستثمار الزراعي

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن الوصول إلى اتفاق جديد مع السودان بشأن الحصول على أراضي سودانية للاستثمارات التركية.

وقال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “السودان خصّص لنا 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بما يعادل مليون دونم لزراعتها وتشغيلها”.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشهدت المراسم إطلاق 21 طلقة مدفعية وسط ترديد للنشيدين الوطنيين التركي والسوداني، كما شارك في المراسم جنود وأعلام لتجسيد الدول التركية الـ16 التي تأسست عبر التاريخ.

وانتقل أردوغان والبرهان إلى داخل المجمع لإجراء لقاء ثنائي، حيث سيشاركان في اجتماع موسع لوفدي البلدين، بعدها سيحضران مراسم لتوقيع الاتفاقيات، ومؤتمرا صحفيا مشتركا.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.