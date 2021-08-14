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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم وضع المكياج خارج المنزل؟.. الإفتاء تجيب

حكم وضع المكياج خارج
حكم وضع المكياج خارج المنزل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم وضع المكياج خارج المنزل؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إن وضع المكياج الخفيف خارج المنزل مع الالتزام بالحجاب  وستر العورة والتحفظ والتحشم لا بأس فيه.

 

حكم وضع الحناء على الحواجب

قال الدكتور أحمد ممدوح ردا على سؤال “ما حكم وضع الحناء على الحواجب؟” أنه يجوز وضع الحناء على الحواجب ولا شيء فيه، منوها أن الأصل هو براءة الذمة والإباحة، كما أن الشرع الشريف قد أجاز للمرأة أن تضع الكحل فى عينيها ووضع الحناء على الحواجب يقاس على وضع الكحل وخاصة إذا كانت المرأة متزوجة وتحتاج إلى الزينة.

 

حكم وضع العطور للنساء في العمل

 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة ليست ممنوعة من وضع العطور مطلقًا – على الإطلاق - ولكنها ممنوعة شرعًا من استخدام ثلاثة عطور خارج بيتها.

وأوضح « وسام»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «حكم وضع العطور للنساء ولماذا يُحرم العطر على المرأة بينما يباح للرجل؟ رغم أن مسألة الإثارة عامة للرجل والمرأة على حد سواء؟»، أن أولها العطر الذي يلفت إليها الأنظار، وثانيها الذي يكون لغرض محرم، وثالثًا الذي يثير الشهوات المحرمة.

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حكم العطر في الأماكن العامة 

ورد الي دار الافتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تعطر المرأة وخروجها من المنزل؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء افتت عن هذه المسألة كثيرا، كما تحدث عنها العلماء، منوها أن دار الإفتاء تدقق جيدا في أقوال الفقهاء وتأخذ بها كلها.

وأشار إلي أنه من البديهي أننا لا نجيز تعطر المرأة وخروجها لفتنة الشباب، ومع ذلك فان الرجل في الطريق لا يحب أن يشم رائحة كريهة من إمرأة ويحب أن يشم رائحة طيبة.

وتابع : أسباب العمل جعلت الرجل والمرأة في مكان واحد أمام العامة وبالتالي لا يليق ان يشم أحدهما من الاخر رائحة كريهة، قائلا "اشمعنا انت بتحط يعني".

وأوضح أن وجه الإباحة للمرأة في التعطر هو بقدر ما يزيل الرائحة الكريهة فقط، وليس على الإطلاق مثل الرجل، فإن فاح العطر اليسير من المرأة فلا حرج.

وذكر ان الحديث المشهور في هذه المسألة ينص قوله "أيما امرأة تعطرت وخرجت في الرجال ليشموا ريحها فهي زانية " منوها أن الحديث به علة لاطلاق هذا الحكم عليها، الا وهو تعمد المرأة الخروج في الرجال لفتنتهم.

وافتي عاشور، بأن الرجل لو قصد وضع العطر من أجل فتنة النساء قد يأثم شرعا وبالتالي العلة موجودة في الجنسين وهي القدر المعقول في التعطر وعدم تعمد فتنة الغير. 

الإفتاء حكم وضع المكياج خارج المنزل حكم وضع الحناء على الحواجب حكم وضع العطور للنساء في العمل حكم العطر في الأماكن العامة

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