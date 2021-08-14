فرقة وسط البلد ومواهب الأوبرا فى محكى القلعة الاثنين

يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا فى الثامنة مساء الاثنين 16 اغسطس على مسرح المحكى.

يأتى هذا ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ويتضمن مختارات من اعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها زى ما هى حبها ، اغلى اسم فى الوجود ، يا حلو ناديلى ، عطشان يا اسمرانى ، ان كنت ناسى ، يا وابور قوللى ، على بلد المحبوب ، ساكن فى حى السيدة ، ع اليادى ، امتى الزمان ، يونس ، صوت الجماهير ، على اسم مصر ، اذا مصر قالت ، مصر هى امى .



يليه حفلا لفريق وسط البلد الذى يقدم مجموعة متميزة من اعماله الخاصة والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى ، وسط البلد ، انتيكا ، هيلاهوب ، عم مينا ، مجنون ، اتكلمى ، بإمكان ، شمس النهار وغيرها .