عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم عاشوراء .. تعرف على فضله والحكمة من صيامه

صيام يوم عاشوراء
صيام يوم عاشوراء

يوم عاشوراء ، هو العاشر من شهر محرم الهجري من كل عام، المسمى بـ يوم عاشوراء و صيام يوم عاشوراء سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، فهو يكفر السنة التي سبقته، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «.. صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (رواه مسلم 1162).

هل يجب تبييت النية في صيام يوم عاشوراء؟ .. الإفتاء توضح

مراتب صيام عاشوراء.. تعرف على أعلاها

فضل صيام يوم عاشوراء 


عن أبي قتادة رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: «صيام يوم عاشوراء، أحتسب على اللَّه أن يكفر السّنة التي قبله» أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، والبيهقي .

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أمر رجلًا من أسلم: «أن أذِّن في النّاس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإنّ اليوم عاشوراء» أخرجه البخاري، ومسلم، والنّسائي، والدّارمي، وابن خزيمة، وابن حبّان، والبيهقي، والبغوي في شرح السّنة.

صيام يوم عاشوراء منفردا


يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، لعدم ورود النهي عنه، ولثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع، خروجًا من الخلاف.

احتفال النبي الكريم في يوم عاشوراء 


تضمن احتفال النبي الكريم بيوم عاشوراء بالصيام وحيث على صيامه من بعده، لِما رواه ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه»، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «فصامه موسى شُكرًا، فنحن نصومُه…»

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوّهم، فصامه، فقال: أنا أحقّ بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه» أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي .

يوم عاشوراء وتاسوعاء

قالت دار الإفتاء قالت إن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يستحب صيام تاسوعاء اليوم التاسع من شهر المحرم.

وأضافت في فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

الحكمة من صيام يوم عاشوراء

وأوضحت الفتوى أن تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد به الذنوب الصغائر، وهى ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".


وذكرت أنه روي في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم – يعني: يوم عاشوراء- وهذا الشهر، يعني: رمضان".


وأكدت فتوى دار الإفتاء أن يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى - عليهما السلام، وروى إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم».


وذكرت الإفتاء، أن تقديم صيام يوم تاسوعاء على عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ منها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء احتفال النبي تاسوعاء الحكمة دار الإفتاء صيام

ترشيحاتنا

الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Redmi 10.. ورسميا أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s

واحد تلو الآخر.. مصرع ٥ داخل غلاية زيت بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

مفوضية اللاجئين فى مصر لصدي البلد: 42 ألفا و325 شخصا يستفيدون بصرف إعانات نقدية شهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ