تضامن قنا تنتهي من تثقيف 1732 سيدة على المهارات الحياتية وتنظيم الأسرة

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بـ قنا ، من تدريب و توعية ١٧٣٢ سيدة علي المهارات الحياتية و تنظيم الاسرة ، من خلال ندوات نفذتها ٨٣ رائدة ريفية على مستوى المحافظة.



جاء ذلك من خلال مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا في عدد من الأنشطة التنموية التي تناقش قضايا المرأة و الطفل في الريف القنائى من خلال الدور الفعَّال للرائدات الريفيات بالمحافظة في تحقيق التمكين الاقتصادي ، و التنمية الاجتماعية الشاملة للسيدات في الريف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، لنشر و تعميق الرسائل المجتمعية و التعليمية و الصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية، و تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

قال حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا ، إن عدد الرائدات الريفيات اللاتي شاركن في تقديم الندوات 83 رائدة ريفية على مستوى المحافظة ، و بلغ عدد المستفيدات من هذه الندوات التوعوية إلى 1732 سيدة.

و أشار الباز ، إلى دورهن البارز في برنامج الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " ٢ كفاية " الذي يعمل من خلال ١٠ جمعيات نشطة عبر توجيه السيدات المستهدفات بأهمية تنظيم الأسرة من خلال الزيارات المنزلية التي يقوم بها ١١٠ متطوعة، و يحصلن منها على كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق ٧ عيادات ملحقة بالجمعيات، و الوحدات الصحية القريبة من مساكنهن.



من جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، بالمشاركة الهادفة التي تقوم بها الرائدات الريفيات في معالجتهن لقضايا التعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، وتربية الأبناء ، و الاكتشاف المبكر للإعاقة ، و ختان الإناث ، و زواج القاصرات ، و النظافة والصحة العامة ، و المواطنة و احترام التنوع الديني والثقافي، و مكافحة المخدرات ، و غيرها من القضايا التي تهتم بها الأسرة القنائية.

و تابع محافظ قنا ، إلى جانب دورهن في توجيه الأسر الصغيرة لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم ، مشيراً إلى دور المرأة في النهوض بتنمية الأسرة والمجتمع.

و وجه محافظ قنا ، بضرورة تدريب الرائدات الريفيات، و تأهيلهن بشكل يساعدهن على الاستمرار في آداء عملهن أثناء زياراتهن المنزلية ، و لقاءاتهن المجتمعية اللاتي يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية و السلوكيات السليمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.