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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن قنا تنتهي من تثقيف 1732 سيدة على المهارات الحياتية وتنظيم الأسرة

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بـ قنا ، من تدريب و توعية ١٧٣٢ سيدة علي المهارات الحياتية و تنظيم الاسرة ، من خلال ندوات نفذتها ٨٣ رائدة ريفية على مستوى المحافظة.


جاء ذلك من خلال مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا في عدد من الأنشطة التنموية التي تناقش قضايا المرأة و الطفل في الريف القنائى من خلال الدور الفعَّال للرائدات الريفيات بالمحافظة في تحقيق التمكين الاقتصادي ، و التنمية الاجتماعية الشاملة للسيدات في الريف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، لنشر و تعميق الرسائل المجتمعية و التعليمية و الصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية، و تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

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قال حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا ، إن عدد الرائدات الريفيات اللاتي شاركن في تقديم الندوات  83 رائدة ريفية على مستوى المحافظة ، و بلغ عدد المستفيدات من هذه الندوات التوعوية إلى 1732 سيدة.

 

و أشار الباز ، إلى دورهن البارز في برنامج الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " ٢ كفاية "  الذي يعمل من خلال ١٠ جمعيات نشطة عبر توجيه السيدات المستهدفات بأهمية تنظيم الأسرة من خلال الزيارات المنزلية التي يقوم بها ١١٠ متطوعة، و يحصلن منها على كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق ٧ عيادات ملحقة بالجمعيات، و الوحدات الصحية القريبة من مساكنهن.


من جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي،  محافظ قنا ، بالمشاركة الهادفة التي تقوم بها الرائدات الريفيات في معالجتهن لقضايا التعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، وتربية الأبناء ، و الاكتشاف المبكر للإعاقة ، و ختان الإناث ، و زواج القاصرات ، و النظافة والصحة العامة ، و المواطنة و احترام التنوع الديني والثقافي، و مكافحة المخدرات ، و غيرها من القضايا التي تهتم بها الأسرة القنائية.

 

و تابع محافظ قنا ، إلى جانب دورهن في توجيه الأسر الصغيرة لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم ، مشيراً إلى دور المرأة في النهوض بتنمية الأسرة والمجتمع.

 

و وجه محافظ قنا ، بضرورة تدريب الرائدات الريفيات، و تأهيلهن بشكل يساعدهن على الاستمرار في آداء عملهن أثناء زياراتهن المنزلية ، و لقاءاتهن المجتمعية اللاتي يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية و السلوكيات السليمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

قنا المهارات الحياتية تنظيم الأسرة رائدة ريفية تثقيف التضامن الاجتماعي سيدة

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