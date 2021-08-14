طلاب جامعة بنها يشاركون الرئيس السيسي افتتاح المشروعات السكنية بالمدن الجديدة

شارك عدد من طلاب جامعة بنها، في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة وذلك فى إطار التنسيق بين قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجامعة بنها.

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وتضمنت الافتتاحات مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو كما افتتح السيسي مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمدينة 15 مايو ، والمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر ، وأيضا مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة ، وسكن مصر بالعبور الجديدة.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والعقيد أ. ح سامى قشطة مدير إدارة التربية العسكرية.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات هو تحسين حياة المواطنين.



من ناحية اخري أعلنت جامعة بنها عن اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.



تأتي الدورة في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي وبناء قدرات اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري ، حيث أتاحت الجامعة مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.



وقال الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها ان الدورة اجتازها 2000 متدرب منهم " 196 معيد ، 190 مدرس مساعد ، 23 مدرس ، 11 أستاذ مساعد ، 42 ادارى ، 1538 طالب دراسات عليا"، مشيرا إلى ان شهادة اساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.



وأوضح الدكتور الهباق أنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج و تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.



واضاف الهباق ان مدة صلاحية الشهادة تكون (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين ، كما يُشترط لإجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.



فى سياق متصل أكدت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها انه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترقية العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة ، تنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.



وأشارت أمين عام جامعة بنها إلى أن حركة الترقيات تتضمن ترقية نحو 957 موظفًا منهم " 519 موظفًا بالمجموعات التخصصية، 137 موظفًا بالمجموعة المكتبية، و 259 موظفًا بالمجموعة الفنية والمهنية ، 42 بمجموعة الخدمات المعاونة وذلك بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.



وأضافت أمين عام الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري والنهوض بقطاعات العمل الإدارية على كافة المستويات داخل الجامعة وكلياتها.