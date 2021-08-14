الباز عن لقاء السيسي بالأسرة المصرية: شهد حالة من العفوية لدى الناس

علق الإعلامي محمد الباز، علي اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالأسر المصرية، قائلا:" شهد حالة من العفوية لدى الناس، ويتحدثون ببساطة جدًا لدرجة أن يقول أحدهم للرئيس يا "باشا".

وتابع خلال تقديم برنامجه آخر النهار والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الرسالة الأهم أن الناس تحدثت مع الرئيس عن قانون العمل الموحد، والإيجار، ومشروع لقمة العيش، والثانوية العامة، كلها أسئلة الناس تتحدث عنها في الشارع وعندما لخص الموضوع قال المطلوب الناس تثق في الله وتثق في أنفسهم، وتفهم ماذا يقوم به المسئولون في الدولة، وواجب علينا تجاه المسئولين أن نثق في نواياهم وقدراتهم".

وأردف الباز:" لا بد أن تثق أن الرئيس لن يضر أولادنا لأنه لا يوجد رئيس أو مسئول يكون لديه نية في الضرر بالشعب، ولكن لديه دافعًا وانتماءه الأساسي وطني، وتخلصنا ممن كانوا ينتمون لجماعات أخرى لم يكن ولاؤهم للبلد".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.



وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.



وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية.