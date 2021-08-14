عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا يصبح الإنسان متطرفا؟ .. استشاري الطب النفسي يجيب

صدى البلد

كشف الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، إن التعصب هو رؤية الشخص للحقيقة بشكل منقوص دون تقبل لأي رأي مخالف.

 

وتابع المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" التعصب يحرم الشخص من الاستفادة من أراء الآخرين ويحرمه من رؤية حقيقة الأشياء".

 

أما عن التطرف، قال المهدي:" المتطرف هو عدم الوسطية في الفكر والشعور، مردفا:" يذهب لأقصي الحدود في كل ما يقتنعه".

 

أوضح:" التعصب يخدم التطرف، ويحرم الشخص من المرونة في التعامل في الآخرين فضلا عن الإيمان الكامل بكل ما يقتنعه دون أي شك".

 

أشار إلي أن تعامل الأسرة بشكل سلطوي مع الأولاد دون وجود مساحة للنقاش والتحاور يجعل الشخص معرض للتطرف والتعصب، لافتا إلي أن بعض الأفكار تكون أيضا من خلال طريقة التعليم في التلقين دون فهم أو نقاش.


 

الطب النفسي محمد الباز قناة النهار الإعلامي محمد الباز اخر النهار محمد المهدى

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. إصابات إنبي تدفع حلمي طولان لإجراء 5 تبديلات لمجاراة الأهلي

الحكومة: 62.4 مليار جنيه مستهدفة من الهيئات الاقتصادية بالموازنة

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا أم يجب قبله تاسوعاء ؟

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال هايتي

وداعاًً للصلع .. اختراع لصقة جديدة تعيد الشعر بفروة الرأس

من أسرة متفوقة.. الأولى في الثانوية الأزهرية : أذاكر 14 ساعة يوميا.. وأشكر أسرتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل اللوم علي الدراويش.. تعليق نارى من إبراهيم سعيد على مبارة الزمالك و الإسماعيلى

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

نتيجة الثانوية العامة.. السيسي: انخفاض المجاميع لا يعني عدم دخول الطلاب كليات القمة

الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 في عقر داره ويوسع الفارق عن الأهلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نورويتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ