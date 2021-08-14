لماذا يصبح الإنسان متطرفا؟ .. استشاري الطب النفسي يجيب

كشف الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، إن التعصب هو رؤية الشخص للحقيقة بشكل منقوص دون تقبل لأي رأي مخالف.

وتابع المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" التعصب يحرم الشخص من الاستفادة من أراء الآخرين ويحرمه من رؤية حقيقة الأشياء".

أما عن التطرف، قال المهدي:" المتطرف هو عدم الوسطية في الفكر والشعور، مردفا:" يذهب لأقصي الحدود في كل ما يقتنعه".

أوضح:" التعصب يخدم التطرف، ويحرم الشخص من المرونة في التعامل في الآخرين فضلا عن الإيمان الكامل بكل ما يقتنعه دون أي شك".

أشار إلي أن تعامل الأسرة بشكل سلطوي مع الأولاد دون وجود مساحة للنقاش والتحاور يجعل الشخص معرض للتطرف والتعصب، لافتا إلي أن بعض الأفكار تكون أيضا من خلال طريقة التعليم في التلقين دون فهم أو نقاش.



