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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية توضح أولويات عمل لجنة الصحة خلال دور الإنعقاد الثانى

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة ستضع على أولوياتها خلال دور الإنعقاد الثانى مناقشة عدد من القضايا التى تخص ملف الصحة.

 

أشارت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القضايا هى توفير جميع الأدوية فى السوق ، والعمل على تسويق مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بالتبرع بالدم لتوفير البلازما ومشتقاتها ، و مناقشة خطة وزارة الصحة الإستثمارية لعام 2021 - 2022 لتطوير المنشات الصحية ، بالإضافة إلى مناقشة ملف هيئة الرعاية الصحية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات.

 

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

 

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

 

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

 

و في مجال الادوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

ملف الصحة دور الإنعقاد الثانى الرئيس السيسي البلازما خطة وزارة الصحة الإستثمارية

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